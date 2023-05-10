شهيد واصابات في قصف اسرائيلي جديد لمواقع للجهاد الاسلامي جنوب قطاع غزة

غزة/ سما /

استشهد شاب وأصيب 4 مواطنين، قبيل ظهر الأربعاء، جراء قصف إسرائيلي جديد على جنوب قطاع غزة.



وبحسب مصادر طبية، فإنه تم انتشال جثمان شهيد، وأصيب 4 مواطنين في سلسلة غارات بمنطقة عبسان الكبيرة، والقرارة، بخانيونس، إلى جانب غارة شرق رفح.



وأشارت إلى أنه تم نقل الشهيد والجرحى لعدد من المستشفيات.

و قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قبيل ظهر اليوم الأربعاء، إن الجيش الإسرائيلي هاجم أهدافا أخرى لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني في قطاع غزة.

وزعم جيش الاحتلال ان المواقع تواجد فيها مقاتلون من الجهاد الاسلامي كانوا يستعدون لاطلاق الصواريخ .

وذكرت تقارير أن سُمع دوي أربعة انفجارات في منطقة خانيونس.

يتبع ..