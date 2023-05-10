الاحتلال يمسح أرضا ويقتلع عشرات أشتال الزيتون غرب بيت لحم

بيت لحم / سما /

مسحت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أرضا، واقتلعت عشرات اشتال الزيتون في قرية وادي فوكين غرب بيت لحم.

وأفاد رئيس المجلس القروي إبراهيم الحروب ، بأن قوة من جيش الاحتلال ترافقها مجموعة من العمال، اقتحموا منطقة "الخلة" على المدخل الرئيس للقرية، ومسحوا أرضا ووضعوا علامات في محيطها، واقتلعوا عشرات اشتال الزيتون تعود لمواطن من عائلة عساف.

وأضاف أنه منذ أربعة سنوات تقوم قوات الاحتلال باقتلاع اشتال الزيتون من ذات الأرض كلما قام مالكها بزراعتها، مشيرا الى أن القرية تتعرض الى هجمة استيطانية خلال الفترة الماضية تتمثل بتجريف الارض واقتلاع أشجار واشتال الزيتون.