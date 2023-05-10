  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يمسح أرضا ويقتلع عشرات أشتال الزيتون غرب بيت لحم

الأربعاء 10 مايو 2023 11:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

مسحت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أرضا، واقتلعت عشرات اشتال الزيتون في قرية وادي فوكين غرب بيت لحم.  

وأفاد رئيس المجلس القروي إبراهيم الحروب ، بأن قوة من جيش الاحتلال ترافقها مجموعة من العمال، اقتحموا منطقة "الخلة" على المدخل الرئيس للقرية، ومسحوا أرضا ووضعوا علامات في محيطها، واقتلعوا عشرات اشتال الزيتون تعود لمواطن من عائلة عساف.  

وأضاف أنه منذ أربعة سنوات تقوم قوات الاحتلال باقتلاع اشتال الزيتون من ذات الأرض كلما قام مالكها بزراعتها، مشيرا الى أن القرية تتعرض الى هجمة استيطانية خلال الفترة الماضية تتمثل بتجريف الارض واقتلاع أشجار واشتال الزيتون.  

#الاحتلال #بيت لحم #قرية وادي فوكين

الأكثر قراءة اليوم

لماذا تأخر الرد الفلسطيني؟.. قناة عبرية: قادة "حماس" و"الجهاد" أغلقوا الهواتف في وجه الوسطاء

حماس: هكذا سيكون ردنا على الاحتلال

الكشف عن القنبلة الذكيّة التي استخدمها جيش الاحتلال في اغتيال قادة سرايا القدس

شهيدان باستهداف الاحتلال مركبة شرق خانيونس (صور وفيديو)

نتنياهو يهدد وغالانت يتوقع صواريخ مكثفة وبار يكشف عن مفاجأة.. الجهاد: نتمسك بحقنا في الرد

هذا ما انتهى إليه اجتماع "الكابينيت"

"هدوء يسبق العاصفة".. رعب إسرائيلي من رد المقاومة

الأخبار الرئيسية

شهيد واصابات في قصف اسرائيلي جديد لمواقع للجهاد الاسلامي جنوب قطاع غزة

image_processing20230510-1095-4cmp42

ماذا علقت الصحف العبرية على العملية العسكرية بغزة؟!

صحيفة تكشف.. لهذه الأسباب تأخر رد المقاومة على اغتيال قادة الجهاد الإسلامي

قبة

الجيش الإسرائيلي: الهدوء "مضلل" وعلى سكان الجنوب الالتزام بالتعليمات وهذا ما تحاول الجهاد فعله ..

photo_2023-05-10_02-26-35

شهيدان برصاص الاحتلال في قباطية (صور فيديو)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية