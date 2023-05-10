الاحتلال يهدم متجرا لمواد البناء ومستوطنون يتلفون محاصيل زراعية في الخليل

الخليل / سما /

هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، محلا لبيع مواد البناء في قرية الزويدين شرق يطا، جنوب الخليل.

وأفادت مصادر اعلامية ، بأن قوات الاحتلال هدمت محلا لبيع مواد البناء في قرية الزويدين بمسافر يطا، تعود ملكيته للمواطن عبد الرحمن علي طعيمات.

وفي السياق ذاته، اعتدى مستوطنو "كرمائيل" بالضرب على المواطن فريد حمامدة، بمنطقة "الشومرة" التابعة لقرية الزويدين بمسافر يطا، ما تسبب بإصابته برضوض.

كما طاردت مجموعة من المستوطنين رعاة الأغنام من عائلة حمامدة، ومنعوهم من رعي أغنامهم في منطقة الشومرة، كما اتلفوا محاصيل زراعية شتوية "قمح وشعير وبرسيم وكرسنه" لذات العائلة، بعد إطلاقهم مواشيهم في حقول المواطنين، بحماية جنود الاحتلال.