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الاحتلال يهدم منزلين بالقدس ومنشأة تجارية بالخليل

الأربعاء 10 مايو 2023 11:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يهدم منزلين بالقدس ومنشأة تجارية بالخليل



القدس المحتلة / سما /

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلين في بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة، ومنشأة تجارية في مسافر يطا بالضفة الغربية، وذلك بحجة البناء بدون ترخيص.

في مسافر يطا، هدمت جرافات الاحتلال، محلا لبيع مواد البناء في بلدة الزويدين شرق مسافر يطا، قضاء الخليل.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وحاصرت المنشأة التجارية التي تعود ملكيتها لعائلة عبد الرحمن علي طعيمات، ومنعت السكان من الوصل إلى المكان، حيث وفرت الحراسة للجرافات التي نفذت عملية الهدم.

وقال رئيس مجلس قروي الزويدين يعقوب طعيمات، إن قوات الاحتلال داهمت القربة صباح اليوم وهدم منشأة تجارية قيد البناء بمساحة 200 متر مربع للمواطن عبد الرحمن علي طعيمات، بحجة البناء في منطقة تصنف "ج".

وأشار طعيمات إلى أن سقف المنزل قيد البناء، وجرى إخطاره سابقا بالهدم مع عدة منشآت ومنازل أخرى في البلدة.

وفي القدس، هدمت جرافات الاحتلال صباح اليوم الأربعاء، شقتين سكنيتين في بلدة جبل المكبر.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة، بأن جرافات بلدية الاحتلال شرعت بهدم شقتين سكنيتين لعائلة فراس وشقيقه علي شقيرات في منطقة خلة عبد شارع الفرسان رقم 52في بلدة جبل المكبر.

ووزعت سلطات الاحتلال مئات إخطارات الهدم في نيسان/ابريل الماضي، بحجة البناء دون ترخيص، إضافةً لاستدعاءات لمقابلة وحدة التحقيق في بلدية الاحتلال بمدينة القدس.

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