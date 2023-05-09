غزة وغلافها .. الترقب سيد الموقف!

القدس المحتلة / سما /

لا زالت حالة من الترقب تسود في قطاع غزة، وحتى مستوطنات غلافه، في انتظار ما ستؤول إليه الأوضاع في ظل امتناع المقاومة الفلسطينية حتى اللحظة عن الرد على مجازر الاحتلال الإسرائيلي المرتكبة أمس والتي أدت لاستشهاد 15 مواطنًا بينهم أطفال ونساء، بعد اغتيال 3 من قيادات سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

وبينما تم تعليق الدراسة في قطاع غزة خشية على حياة الطلاب في ظل تصاعد الأوضاع الأمنية، لا زالت أيضًا المدارس والجامعات حتى 40 كم من حدود القطاع، في داخل المستوطنات والمدن الإسرائيلية في حالة تعطيل إجباري خشيةً من رد المقاومة.

وتحلق في قطاع غزة، منذ مساء أمس، عشرات الطائرات الإسرائيلية بأنواعها المختلفة من مسيرات للاستطلاع أو مسيرات هجومية، أو حربية ومروحية مختلفة.

فيما يواصل جنود الاحتلال الاختفاء الكامل عن حدود القطاع حتى مسافة 5 كم، ويمنع أي إسرائيلي من الاقتراب منها خشيةً من هجمات إما بالصواريخ المضادة للدروع، أو عمليات القنص.

وسيستمر الجيش الإسرائيلي، اليوم، في الإخلاء الطوعي للمستوطنين من سكان غلاف غزة إلى مناطق وسط وشمال فلسطين المحتلة.

وتقف إسرائيل على "رجل ونصف" في انتظار رد المقاومة التي لا زالت تضع الاحتلال في حيرة.