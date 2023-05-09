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الكويت تدين عدوان الاحتلال على قطاع غزة

الأربعاء 10 مايو 2023 10:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكويت تدين عدوان الاحتلال على قطاع غزة



غزة/ سما /

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، عن إدانتها واستنكارها لعدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأكدت الخارجية الكويتية رفض دولة الكويت المطلق لهذا التصعيد الخطير والاعتداءات المتكررة التي تشكل استمرارا لسلسلة الجرائم التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الشقيق وانتهاكا سافرا للقانون الدولي الإنساني.

وجددت دعوتها للمجتمع الدولي ومجلس الأمن، بضرورة تحمل مسؤولياتهم والتحرك الفوري لوقف تلك الاعتداءات والعمل على توفير الحماية المدنية والقانونية الكاملة للشعب الفلسطيني وفق ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.

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