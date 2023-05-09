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عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

الأربعاء 10 مايو 2023 10:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى



القدس المحتلة / سما /

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر اعلامية، بأن مجموعات من المستوطنين نفّذت جولات استفزازية في باحات الأقصى، وأدت طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية منه.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين يوميا عدا السبت والجمعة على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني.

وعززت شرطة الاحتلال انتشارها داخل الأقصى وعند أبوابه، ودققت في البطاقات الشخصية للوافدين إلى المسجد وضيقت عليهم، وعرقلت دخولهم اليه.

#المسجد الأقصى #القدس

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