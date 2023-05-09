رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة، اليوم الأربعاء، في عناوينها خبر استشهاد 15 مواطنا، بينهم 4 أطفال، وإصابة 22 مواطنا بجروح مختلفة في قصف إسرائيلي على قطاع غزة.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

طائرات الاحتلال تقصف منازل غزة.. 15 شهيدا بينهم 4 أطفال

الرئيس يطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي

الرئاسة: ندين استهداف الأطفال والنساء والبيوت في القدس وغزة والضفة

اشتية: المجزرة المروعة ضد أهلنا في قطاع غزة إرهاب دولة منظم وامتداد لنكبة عام 48

إصابات في الضفة والاحتلال يخطر بهدم منزل ووقف العمل ببناء مدرسة بقرية ماعين

تقى وميار.. صداقة لن تمحوها مجازر الاحتلال

إطلاق حملة في الولايات المتحدة لمقاطعة شركة تموّل المستوطنات

غارة غادرة تغتال حلم دانية عدس بفستان الزفاف

حركة نشطة في أسواق غزة خشية من التصعيد.. وارتفاع في الأسعار

طارق عز الدين أُبعد إلى غزة لينال شرف الشهادة مع طفليه

المالية": إعادة الحسومات للمعلمين غدا

قوات القمع تقتحم قسم 8 في مجدو وتنقل ثلاثة أسرى إلى الزنازين

* "الأيام":

مجزرة الفجر: استشهاد ثلاثة من قادة "السرايا" وعشرة مواطنين بينهم أربعة أطفال وأربع نساء

نشر القبة الحديدية وفتح ملاجئ وإجلاء الآلاف من "غلاف غزة"

الرئيس يستقبل المبعوث الروسي الخاص لعملية السلام

الرئاسة تدين التصعيد الإسرائيلي الخطير

"الشاباك" يزعم: أحبطنا مجموعة خططت لتصنيع صواريخ في جنين

إطلاق نار قرب كنيس يهودي في جزيرة جربة التونسية

نابلس: 12 إصابة بالرصاص الحي خلال التصدي لاقتحام للبلدة القديمة

دعوة لاجتماع عاجل لمجلس الأمن اليوم لبحث التطورات في غزة

الاحتلال يقمع وقفة احتجاجية في الخليل ومستوطنون يعتدون على أراض ببيت لحم

الخليل: مقتل امرأة يهودية برصاص جنود الاحتلال بعدما ظنوها فلسطينية

"الصحة": إغلاق حاجز بيت حانون يهدد حياة عشرات المرضى

مواجهات ليلية في بلدة العيسوية

* "القدس":

15 شهيداً في عدوان إسرائيلي على قطاع غزة

الرئيس يجب إنهاء الاحتلال كأساس لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة

إغلاق حي الشيخ جراح لتأمين احتفال للمستوطنين

الرئاسة: ندين العدوان الاسرائيلي بالقدس وغزة والضفة

إصابات وإخطارات ومستوطنون ينصبون خياما

مقتل يهودية بالرصاص الإسرائيلي جنوبي الخليل