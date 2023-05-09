قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية

رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الأربعاء، حملة اعتقالات في أوساط المواطنين بمناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وبحسب مصادر محلية، فإن تلك القوا اعتقلت، محمود لبيب دوابشة من بلدة دوما، وعبدالله نزار عديلي، ومحمود كريم عديلي، ومجاهد ياسر عديلي، من قرية أوصرين، وفادي معلا من بيتا، وجميعهم من نابلس.



فيما اعتقل رياض صوافطة من طوباس، وباسل أبو سمري من مخيم طولكرم، وعلي حثناوي من قباطية جنوب جنين، وجميعها في مناطق شمال الضفة الغربية.

وفي الخليل جنوب الضفة الغربية، اعتقل رشاد جرادات من سعير، وخالد العلامي، ونجليه قاسم وقسم، والمواطن وليد مسيف صبانة، ونجله حسن، من بلدة بيت أمر.

فيما اعتقل الفتى علي بسام أبو العسل من مخيم عقبة جبر في أريحا.