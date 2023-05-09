شهيدان برصاص الاحتلال في قباطية

استشهد، فجر اليوم، شابان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة قباطية جنوبي مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد الشابين أحمد جمال توفيق عساف و راني الوالي في بلدة قباطية جنوب جنين.

وذكرت مصادر محلية، ان قوة كبيرة اقتحمت البلدة بشكل مفاجئ، وسط تحليق مكثف للطائرات المسيرة، وأغلقت الشوارع الرئيسية بالبلدة، ونادت بمكبرات الصوت بمنع تحرك السيارات، فيما حاصرت تلك القوات عدة منازل في البلدة.



واندلعت اشتباكات مسلحة مع مقاومين بالبلدة، وسمع إطلاق نار كثيف وعدة انفجارات.