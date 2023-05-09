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كتيبتا "جنين" و"طولكرم" تستهدفان مستوطنتين رداً على اغتيال قادة الجهاد

الأربعاء 10 مايو 2023 12:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كتيبتا "جنين" و"طولكرم" تستهدفان مستوطنتين رداً على اغتيال قادة الجهاد



جنين/طولكرم/سما/

تبنت كتيبتا "جنين" و"طولكرم"، التابعتان لسرايا القدس؛ الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، مساء اليوم الثلاثاء، عمليتي إطلاق نار استهدفتا مستوطنتين بالقرب من جنين وطولكرم شمالي الضفة الغربية، وذلك رداً على اغتيال الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، القيادي بالحركة طارق عز الدين ورفاقه من قادة الجهاد في غزة، واستشهاد 13 فلسطينياً.

وقالت "كتيبة جنين" في بيان صحافي "بعون الله وقوته وتوفيقه سرايا القدس-كتيبة جنين تستهدف مستوطنة (دوتان) المقامة على أراضي جنوب غرب جنين، بصليات مكثفة ومتتالية من الرصاص، وتحقق إصابات مباشرة وتخوض اشتباكاً مع قوة للجيش في محيط المستوطنة، وتمطرها بصليات من الرصاص، وذلك في إطار ردنا الأولي على اغتيال الشهيد القائد الكبير طارق عز الدين ورفاقه فجر اليوم".

بدورها، قالت "كتيبة طولكرم"، "ضمن عمليات الرد على اغتيال الشهيد القائد الكبير طارق عزالدين ورفاقه تمكن مجاهدونا بعون الله وقوته من استهداف مستوطنة (افني حيفتس) المقامة على أراضي طولكرم الساعة 6:49 من مساء اليوم، بصليات كثيفة من الرصاص".

#كتيبة جنين #كتيبة طولكرم

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