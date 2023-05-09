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داخلية غزة تطلق منصة جديدة تحمل اسم "الجبهة الداخلية"

الأربعاء 10 مايو 2023 12:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
داخلية غزة تطلق منصة جديدة تحمل اسم "الجبهة الداخلية"



غزة/سما/

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، عن إطلاق منصة جديدة تحمل اسم "الجبهة الداخلية - قطاع غزة".

ووفقاً للمتحدث باسم الوزارة إياد البزم، فإن التطبيق يأتي حرصاً على توفير المعلومات والرواية الرسمية بالأدوات المناسبة للمواطنين في ظل العدوان الإسرائيلي على شعبنا، بما يسهم في تثبيت الجبهة الداخلية الفلسطينية وقطع الطريق على مروجي الشائعات، ولتعزيز نوافذ التواصل مع المواطنين.

وأفاد البزم، أن المنصة ستكون مخصصة لنشر البيانات والمعلومات في شتى المجالات التي تخدم المجتمع الفلسطيني خاصة في أوقات التصعيد والعدوان الإسرائيلي وحالات الطوارئ.
وبإمكان المواطنين والمهتمين الاشتراك بالمنصة من خلال نوافذها على مواقع التواصل الاجتماعي:

- فيسبوك: https://www.facebook.com/HomeFrontGaza

- تليغرام: https://t.me/HomeFrontGaza

- تويتر: https://twitter.com/HomeFrontGaza

#غزة

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