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كهرباء غزّة تُصدر تنويهًا للمواطنين

الثلاثاء 09 مايو 2023 11:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
كهرباء غزّة تُصدر تنويهًا للمواطنين



غزة/سما/

أصدرت شركة توزيع الكهرباء بغزة، مساء يوم الثلاثاء، تنويهًا للمواطنين والمؤسسات كافة بخصوص حالة الكهرباء لليوم، ونسبة الطاقة المتوفرة.

وطالبت الشركة، بضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة والضرورية تحسباً لاحتمال حدوث تغيرات على جدول توزيع الكهرباء  بسبب إغلاق المعابر و تأثيره على إدخال الوقود لمحطة التوليد أو أي أعطال قد تحدث على الخطوط.

فيما يلي تفاصيل التنويه :

حالة الخطوط الإسرائيلية:

جميع الخطوط الإسرائيلية تعمل (10 خطوط تعمل من أصل 10).

حالة محطة التوليد:

يعمل عدد 2 توربين فقط بسبب عدم ادخال الوقود الصناعي اللازم لتشغيلها نظرا لإغلاق معبر كرم أبو سالم. 

الطاقة المتوفرة من المصادر: 

المتوفر من داخل الخط الأخضر(120) ميجاوات.

المتوفر من محطة التوليد (55) ميجاوات، المتوفر الإجمالي (175) ميجاوات.

متوسط الطلب على الطاقة (324.33) ميجاوات.

متوسط العجز في الطاقة (47.2%).
 
الجدول المعمول به في المحافظات على النحو التالي: (8) وصل (8) فصل.

عدد الإشارات الواردة للطواقم الفنية منذ بدء العدوان فجر اليوم الثلاثاء (144) إشارة من مختلف المحافظات.

عدد الاتصالات الواردة لمركز الاستعلامات عبر الرقم 133، (1319) اتصال.

السلامة نتمناها للجميع

#غزة

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