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"المتابعة" تدعو لمظاهرة في عرابة تنديدا بعدوان الاحتلال على غزة

الثلاثاء 09 مايو 2023 11:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
"المتابعة" تدعو لمظاهرة في عرابة تنديدا بعدوان الاحتلال على غزة



الداخل المحتل/سما/

دعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، إلى مظاهرة في مدينة عرابة داخل أراضي الــ48، يوم غد الأربعاء، تنديدا بعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر، فجر اليوم الثلاثاء، الذي أسفر عن استشهاد 15 مواطنا، بينهم 4 أطفال و4 نساء.

جاء ذلك في بيان صدر عن لجنة المتابعة، اليوم، في أعقاب اجتماعها الطارئ الذي عقدته بشأن العدوان على قطاع غزة والتطورات الأخيرة، بما فيها تدهور صحة الأسير وليد دقة، واغتيال الأسير الشهيد خضر عدنان.

ودعت "المتابعة" إلى "الرد على هذا التصعيد الإجرامي من خلال المشاركة القطرية الواسعة في المظاهرة التي ستنطلق يوم غد في مدينة عرابة، بدعوة من اللجنة الشعبية ولجنة المتابعة العليا".

ومن المقرر أن تنطلق المظاهرة في عرابة عند الساعة السابعة والنصف مساء من المسجد القديم في المدينة.

كما دعت "المتابعة" إلى "المشاركة الواسعة في مسيرة اللد يوم الجمعة المقبل، لإحياء الذكرى الثانية لـ"هبة الكرامة" التي دعت إليها اللجنة الشعبية في اللد ولجنة المتابعة العليا".

وحمّلت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية "حكومة اليمين الفاشي المسؤولية عن جرائم الاحتلال في قطاع غزة"، مبينة أنها أقرت "جدولا زمنيا لعدد من الخطوات الاحتجاجية ضد الجريمة المنظمة في المجتمع العربي، ستعلن عنها حتى نهاية هذا الأسبوع الجاري وفقا للتطورات السياسية".

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#لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية

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