  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من مخيم جنين

الثلاثاء 09 مايو 2023 11:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من مخيم جنين



جنين/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، أسيرا محررا من مخيم جنين، أثناء مروره عبر حاجز عسكري.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، لمراسلنا، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد فضل جدعون، أثناء مروره عبر الحاجز العسكري المقام قرب قرية صرة، غرب نابلس .

وأضاف سمور أن جدعون كان قد أصيب بقنبلة أطلقها الاحتلال صوب منزله عند اعتقاله عام 2020 ومكث شهرين بحالة خطرة بمستشفى العفولة داخل أراضي عام 48.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال قرية نزلة زيد، غرب جنين، وشنت حملة تفتيش واسعة وكثفت من تواجدها العسكري في محيط قرى منطقة يعبد .

-

#الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

13 شهيدا وعشرون إصابة جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة (صور وفيديو)

هكذا نفذ جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة

من هم قادة الجهاد الإسلامي الذين اغتالهم الاحتلال بغزة؟

مصادر : قادة السرايا كانوا سيسافرون اليوم إلى الخارج

صحيفة: مصر تتجه لتعليق الوساطة بين حكومة الاحتلال وفصائل المقاومة

شهيدان باستهداف الاحتلال مركبة شرق خانيونس (صور وفيديو)

هذا ما انتهى إليه اجتماع "الكابينيت"

الأخبار الرئيسية

photo_2023-05-09_19-04-18

قناة عبرية: نتنياهو وافق على قتل أطفال ونساء خلال الهجمات على غزة

bjEWo

الجهاد وحماس تؤكدان: الرد سيكون موحداً

دعوة لاجتماع عاجل لمجلس الأمن لبحث تطورات الأوضاع في غزة

photo_2023-05-09_19-55-37

نتنياهو يهدد وغالانت يتوقع صواريخ مكثفة وبار يكشف عن مفاجأة.. الجهاد: نتمسك بحقنا في الرد

photo_2023-05-09_18-46-09

هذا ما انتهى إليه اجتماع "الكابينيت"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية