دعوة لاجتماع عاجل لمجلس الأمن لبحث تطورات الأوضاع في غزة

رام الله/سما/

دعت فرنسا والصين العضوان الدائمان في مجلس الأمن الدولي، ودولة الإمارات العضو غير الدائم في المجلس، اليوم الثلاثاء، إلى عقد اجتماع عاجل مغلق لمجلس الأمن، يوم غد الأربعاء، لبحث التطورات في قطاع غزة.

وقال حساب بعثة الإمارات الدائمة لدى الأمم المتحدة على "تويتر": "دعت دولة الإمارات وفرنسا والصين مجلس الأمن لعقد اجتماع طارئ مغلق بعد ظهر يوم غدٍ الأربعاء لبحث التطورات المقلقة في قطاع غزة".

وشنت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، عدوانا على قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 15 مواطنا، بينهم 4 نساء و4 أطف