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الدعليس: تم إصدار توجيهات برفع درجة الجاهزية في جميع المؤسسات الحكومية

الثلاثاء 09 مايو 2023 11:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
الدعليس: تم إصدار توجيهات برفع درجة الجاهزية في جميع المؤسسات الحكومية



غزة/سما/

 

 قال رئيس متابعة العمل الحكومي بغزة عصام الدعليس:" إنه ومنذ اللحظات الأولى للعدوان، تم إصدار توجيهات لجميع المؤسسات الحكومية برفع درجة الجاهزية والعمل وفق الخطط المعدة سابقاً، لضمان قيامها بواجبها وتسخير كل الإمكانات المتاحة لخدمة أبناء شعبنا".

وأضاف الدعليس في تصريح له مساء اليوم الثلاثاء، أن لجنة الطوارئ المركزية منعقدة وتتابع الأحداث وتتعامل مع تداعياتها، مبيناً أن هناك اتصالات مع كل الجهات ذات العلاقة للجم الاحتلال.

وحيا الدعليس" الروح المسئولة لدى أبناء شعبنا في التعاون والتكافل، بما يظهر معدنهم الأصيل، ومقدراً جهود الطواقم العاملة في مختلف الميادين وتمسكها في تقديم رسالتها، واستمرار أداء واجبها".

وأكد على توفر الحاجات والسلع الأساسية بمخزون كافي، بما يشعر المواطن بالاطمئنان.

وترحم الدعليس على أرواح شهداء شعبنا الذين ارتقوا جراء عدوان الاحتلال الغادر، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، مؤكداً " أن هذه الدماء الطاهرة وهذه الأرواح البريئة لن تذهب هدراً، وستبقى لعنتها تلاحق الاحتلال وقادته للأبد".

 

#الدعليس

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