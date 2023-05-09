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التعليم بغزة تصدر تعميما بخصوص دوام المؤسسات التعليمية غداً الأربعاء

الثلاثاء 09 مايو 2023 08:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
التعليم بغزة تصدر تعميما بخصوص دوام المؤسسات التعليمية غداً الأربعاء



غزة/سما/

أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، تعميمًا بخصوص دوام المؤسسات التعليمية ليوم غد الأربعاء الموافق 10 مايو/ أيار 2023.

وجاء في التعميم، أنّ وزارة التربية والتعليم العالي بغزة تتابع مجريات الوضع الذي تسبب به العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، وتتقدم بتعازيها القلبية لأهالي الشهداء وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.


وأضاف التعميم: "وحفاظًا على سلامة الطلبة والعاملين، فقد قررت الوزارة تمديد حالة تعليق الدوام لكافة المؤسسات التعليمية والمدارس ورياض الأطفال، ليوم غد الأربعاء 10 مايو 2023 فقـــــط، وتأجيل امتحانات التدريب العملي لطلبة الثانوية العامة المهنية".


وأشارت الوزراة، إلى أنّ الدوام في باقي المؤسسات الحكومية، يستمر بالحد الأدنى وفق تعليمات رئيس المؤسسة، بما يحقق تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وضمان الحفاظ على القيام بالدور المطلوب.

#وزارة التربية والتعليم بغزة

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