إصابة سيدة برصاص الاحتلال جنوب الخليل

الخليل/سما/

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، النار على سيدة بزعم محاولتها تنفيذ عملية إطلاق نار عند أحد الحزاجز في مسافر يطا جنوب الخليل، دون التمكن من معرفة وضعها الصحي.

وقال منسق لجان الحماية والصمود في مسافر يطا فؤاد عمور، إن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب سيدة بالقرب من مستوطنة "لاسيفر" المقامة على أراضي المواطنين شرق يطا، ومنعت المواطنين والطواقم الطبية من الوصول إليها.

وقال جيش الاحتلال في بيان أصدره مساء اليوم، إن "بلاغا ورد عن محاولة تنفيذ عملية، في منطقة لواء يهودا (الضفة الغربية المحتلة) وتم تحييد المخربة". وأشار إلى أنه "لا إصابات"، بين عناصره.

وبحسب قناة ريشت كان العبرية، فإن الفتاة اقتربت من الحاجز ولدى محاولة تفتيشها أخرجت مسدس، وتم إطلاق النار تجاهها وتحييدها.

يتبع..