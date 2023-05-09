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وزير إسرائيلي: إذا انضمت حماس للمواجهة سيكون الضيف والسنوار هدفين للاغتيال

الثلاثاء 09 مايو 2023 07:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير إسرائيلي: إذا انضمت حماس للمواجهة سيكون الضيف والسنوار هدفين للاغتيال



القدس المحتلة/سما/

قال وزير الطاقة الإسرائيلي، وعضو المجلس الوزاري المصغّر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، يسرائيل كاتس، مساء اليوم، الثلاثاء، إن قائد هيئة أركان كتائب عز الدين القسام، محمد الضيف، ورئيس حركة "حماس" في غزة، يحيى السنوار، سيكونان هدفين للاغتيال إذا انضمن حركة "حماس" للمواجهة الحالية مع الاحتلال.

جاءت تصريحات كاتس قبيل انعقاد جلسة الكابينيت، وجاء فيها أنه إذا انضمت حماس للمواجهة الحالية وبدأت بإطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل، سيكون الضيف والسنوار هدفين نعمل على تصفيتهما.

وأضاف، يسرائيل كاتس، خلال مقابلة مع إذاعة "كان" يوم الثلاثاء، إن "العملية العسكرية في قطاع غزة كانت دقيقة وناجحة واستثنائية".

وأتابع:  يجب أن تتجه مسيرة الأعلام حسب مخططها بالضبط، لأنه لا يمكن لأحد من غزة أو في أي مكان أن يهددنا ويطلب منا تغيير ما اعتدنا عليه.

#يسرائيل كاتس #الضيف #السنوار

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