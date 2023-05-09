نتنياهو: نستعد لحرب متعددة الجبهات

القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل تستعد لحرب متعددة الجبهات تدفع إيران باتجاه شنها، مشددا على أن حكومته ملتزمة بمنع إيران من حيازة على أسلحة نووية.

وجاءت تصريحات خلال مشاركة مقتضبة له في منتدى عقده كبار الضباط الإسرائيليين المتقاعدين، في أعقاب المداولات الأمنية التي أجراها بمشاركة وزير الأمن، يوآف غالانت، وكبار المسؤولين العسكريين، بشأن عدوان الاحتلال على قطاع غزة.

وفي حين تجنب نتنياهو الحديث عن العملية العسكرية التي أعلن عنها الاحتلال فجر اليوم، في قطاع غزة، وأطلق عليها تسمية "الدرع والسهم"، وأسفرت حتى الآن عن 13 شهيدا، ركز نتنياهو في تصريحاته على "التهديد الإيراني".

وقال نتنياهو: "يجب أن نتصدى لكل المخططات التي تزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة"، وتابع "سنفعل كل ما في وسعنا لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية، وأتعهد بذلك طالما أنني رئيس حكومة إسرائيل".

وأضاف نتنياهو "يجب على إسرائيل أن تدافع عن نفسها بنفسها ضد أي تهديد. نعمل عسكريا لمنع إيران من تعزيز أنشطتها ومساعيها لتحويل سورية إلى لبنان ثان"، في إشارة إلى مساعي طهران لترسيخ وجودها العسكري في سورية.

وبحسب نتنياهو "حتى الآن تكللت هذه المحاولة بالنجاح"، وأضاف "نحن نتعامل كذلك مع محاولات إيران لشن حرب متعددة الجبهات ضدنا ونستعد لها".

وتابع "توجيهاتي للجيش الإسرائيلي وقوات الأمن هو الاستعداد لخوض حرب متعددة الجبهات، إذا لزم الأمر. إذا كنا ملزمين بذلك، سنكون قادرين على ذلك".

وجاءت مشاركة نتنياهو في هذا المنتى في أعقاب جلسة موسعة عقدها لتقييم الأوضاع الأمنية في مقر وزارة أمن الاحتلال في تل أبيب. ومن المقرر أن يجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون والأمنية (الكابينيت) في وقت لاحق، اليوم.

وشارك في المداولات الأمنية كل من وزير الأمن ووزير الشؤون الإستراتيجية، ومستشار الأمن القومي، ورئيس الموساد، ورئيس الشاباك، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، وطاقم رئيس الحكومة، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، وغيرهم من المسؤولين الأمنيين.

كما أعلن مكتب رئيس الحكومة أن نتنياهو يعتزم عقد مؤتمر صحافي في وقت لاحق، مساء اليوم.