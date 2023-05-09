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يديعوت تزعم ضغوط إيرانية على "حماس" للرد عسكريا على "إسرائيل"

الثلاثاء 09 مايو 2023 05:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
يديعوت تزعم ضغوط إيرانية على "حماس" للرد عسكريا على "إسرائيل"



القدس المحتلة/سما/

زعمت صحيفة عبرية، اليوم الثلاثاء، أن إيران تمارس ضغوطا على حركة حماس من أجل الانضمام أو الاشتراك في عملية إطلاق النار ضد الجيش الإسرائيلي.


وادّعت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الثلاثاء، أن إيران تمارس الضغوط على حركة حماس للانضمام إلى الانتقام المتوقع لحركة الجهاد الإسلامي ا في الرد على الجيش الإسرائيلي، بعد قتله لقادة ونشطاء وعناصر أساسية لحركة "الجهاد الإسلامي"، فجر اليوم.

ونقلت الصحيفة العبرية، عن الموقع الإلكتروني "إيران إنترناشونال"، أن هناك تقييما للوضع في قطاع غزة مفاده أن حركة حماس ستقوم بالرد على العملية العسكرية الإسرائيلية التي أسمتها وسائل الإعلام العبرية "الدرع والسهم" مساء اليوم، رغم إشارتها إلى أن الجيش الإسرائيلي استهدف قادة لحركة "الجهاد الإسلامي" وليس لحركة "حماس" في القطاع.


وقبل قليل، أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تقييما للوضع الأمني في قطاع غزة، مع قادة عسكريين وسياسيين في بلاده، حيث أفادت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، بأن نتنياهو قد أجرى تقييما للوضع الأمني مع وزير الجيش، يوآف غالانت، ورئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال هرتسي هاليفي.


وبدوره، أجرى وزير الجيش مباحثات مكثفة مع رؤساء المستوطنات في غلاف غزة، ظهر اليوم، وأطلعهم على تفاصيل النشاط العملياتي للجيش الإسرائيلي، مضيفا أن السلطات الأمنية ​​جاهزة للتعامل مع احتياجات المستوطنين الأمنية والإنسانية.


وذكرت الصحيفة أن التقديرات الأمنية تشير إلى أنه قد يكون هناك عدة أيام من القتال بين الجيش الإسرائيلي وفصائل المقاومة في قطاع غزة، وإن توقعت الصحيفة عدم تدخل حركة حماس في القتال.

#حماس #اسرائيل

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