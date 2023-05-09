الشرطة بغزة تصدر توضيحا بشأن حالة الأسواق والسلع التموينية وأسعارها

غزة/سما/

أصدر المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة أيمن البطنيجي، اليوم الثلاثاء ، تصريحاً صحفيا بشأن حالة الأسواق والمحالة وتوفر السلع فيها في ظل العدوان "الإسرائيلي" على القطاع.

وقال البطنيجي في التصريح ":" تتابع المباحث العامة بالشرطة حالة الأسواق والمحال التجارية والمولات في محافظات قطاع غزة في ظل العدوان الإسرائيلي، وتوفر السلع الأساسية والتموينية بأسعارها الطبيعية".

وطمأن المواطنين بتوفر جميع السلع، داعيا المواطنين للإبلاغ عن أية حالات احتكار أو استغلال أو رفع للأسعار.

وحذر المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية أيمن البطنيجي، التجار من أية مخالفات بهذا الصدد حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.