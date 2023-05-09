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جنين: مسيرة غاضبة في عرابة تنديدا بمجزرة الاحتلال في غزة

الثلاثاء 09 مايو 2023 04:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنين: مسيرة غاضبة في عرابة تنديدا بمجزرة الاحتلال في غزة



جنين/سما/

انطلقت مسيرة غاضبة في بلدة عرابة جنوب جنين، اليوم الثلاثاء، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي أدى إلى استشهاد 13 مواطنا، وجرح آخرين.

وشارك العشرات في المسيرة التي جابت شوارع عرابة، مسقط رأس الشهيد طارق عز الدين الذي اغتالته قوات الاحتلال الإسرائيلي وطفليه علي وميار في قطاع غزة فجرا، والتي دعت إليها القوى الوطنية والإسلامية في عرابة.

وردد المشاركون في المسيرة الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي، والمجزرة التي ارتكبتها في قطاع غزة، مطالبين المجتمع الدولي بالتدخل والوقوف إلى جانب شعبنا الذي يتعرض لعدوان مستمر وعمليات إعدام.

وخيّم الحزن والغضب على بلدة عرابة، فيما عم الإضراب الشامل البلدة حدادا على أرواح شهداء المجزرة

#جنين #غزة

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