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غزة: محددات عمل الصحفيين في مستشفى الشفاء

الثلاثاء 09 مايو 2023 04:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: محددات عمل الصحفيين في مستشفى الشفاء



غزة/سما/

نشر المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الثلاثاء، محددات عمل الصحفيين في المكان المخصص لهم في مستشفى الشفاء، لتغطية ومتابعة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وفيما يلي المحددات: 

مكان خاص بالصحفيين

محددات خاصة لعمل الطواقم الصحفية داخل مجمع الشفاء الطبي :

1- الالتزام بالأماكن المخصصة للعمل الصحفي والإعلامي المحددة.

2- عدم عرقلة عمل الطواقم الصحية خلال التغطية الصحفية للحفاظ على السلامة العامة.

3- التحلي بالمسؤولية الاجتماعية والالتزام بالأخلاق المهنية للعمل الصحفي.

4- إبراز بطاقة العمل الصحفي عند الحاجة للجهات المعنية والمختصة.

5- الحفاظ على خصوصية الإصابات في التغطية الإعلامية وعدم نشر المواد الإعلامية المخالفة لقواعد العمل الصحفي والإعلامي.

6- التنسيق مع العلاقات العامة للمكتب الإعلامي الحكومي للتصوير داخل أقسام مجمع الشفاء الطبي.

7- التواصل مع العلاقات العامة للمكتب الإعلامي الحكومي في حال حدوث أي إشكاليات.

 أرقام التواصل

1- أ. محمود الفرا  (مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام)

0599299077

2- أ. عبدالله كرسوع ( مدير دائرة الخدمات الصحفية)

0593900190

 
#غزة

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