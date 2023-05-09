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الكشف عن القنبلة الذكيّة التي استخدمها جيش الاحتلال لاغتيال قادة سرايا القدس

الثلاثاء 09 مايو 2023 04:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن القنبلة الذكيّة التي استخدمها جيش الاحتلال لاغتيال قادة سرايا القدس



القدس المحتلة/سما/

كشفت وسائل إعلام "إسرائيلية"، مساء اليوم، عن السلاح الذي استخدمه جيش الاحتلال "الإسرائيلي" في عمليات الاغتيال الذي نفذها صباح اليوم في قطاع غزة.

وبحسب القناة 12"الإسرائيلية"، فإن جيش الاحتلال استخدم في عملية الاغتيال التي نفذها صباح اليوم في قطاع غزة استخدم قنبلة "البرد الحاد - GBU-39".

وبينت القناة ، أن هذه القنبلة هي أميركية ذكية ذات جيل متقدم متخصصة في تدمير القواعد و التحصينات العسكرية.

وأشارت إلى أن هذه القنبلة تستخدم لقصف المنازل وخاصة لتنفيذ عمليات الاغتيال داخل الشقق السكنية.

يشار إلى أن الاحتلال "الإسرائيلي" اغتال قادة من الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، فجر الثلاثاء، ما أسفر عن استشهاد 13 شخصا بينهم 4 نساء و4 أطفال، حسب تصريحات وزارة الصحة بغزة، فيما هددت الجهاد الإسلامي وجناحها العسكري سرايا القدس، إلى جانب المقاومة الفلسطينية بالرد على جريمة الاحتلال.

#اسرائيل

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