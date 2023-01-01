زيادة بنسبة 290% في طلب الإسرائيليين الدعم النفسي

غزة/سما/

ارتفع عدد الإسرائيليين الذين طالبوا بتلقي دعم نفسي على خلفية مخاوف من إطلاق صواريخ من قطاع غزة ردا على اغتيال 3 من قادة حركة "الجهاد الإسلامي"، و10 آخرين بينهم 8 نساء وأطفال.



جاء ذلك وفق ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الثلاثاء، عن إفرات شبروت مديرة جمعية "ناتال" للدعم النفسي، الخاصة بتقديم الدعم والمساعدة النفسية لـ "ضحايا الإرهاب والحرب في إسرائيل".



وقالت شبروت: "هناك زيادة بنسبة 290% في عدد المكالمات لخطوط المساعدة التابعة للجمعية، على خلفية عملية "الدرع والسهم" وهجوم الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة الليلة الماضية".



وأعلنت سلطات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، أنها بصدد إجلاء الآلاف من سكان مستوطنة سديروت تحسبا لإطلاق صواريخ من قطاع غزة ردا على اغتيال قادة في حركة "الجهاد الإسلامي".



وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "في بلدية سديروت، يجري تجهيز أكثر من 4500 ساكن للإخلاء، ومن المتوقع أن يغادروا المدينة غدًا بطريقة منظمة، خوفًا من التصعيد بعد هجوم الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة".



وأفاد موقع "بحداري حريديم" المقرب من المتشددين اليهود بأنه "خلال هذه الساعات، يتم تجميع القوائم والتنسيق مع فنادق الاستقبال ومواعيد المغادرة وترتيبات الحافلات"، مضيفا "الإخلاء الفعلي غدا".



كما بدأ مستشفى سوروكا الإسرائيلي في بئر السبع (جنوب) الاستعداد للتصعيد، وقام بنقل المرضى إلى المناطق المحصنة، تحسبا لإطلاق صواريخ.





وفي وقت سابق اليوم، أعلنت السلطات الإسرائيلية فتح الملاجئ في مدن وسط البلاد، تحسبا لإطلاق صواريخ من قطاع غزة، بعد القصف الإسرائيلي المفاجئ.



وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن بلديات كفار سابا ورعنانا وهرتسليا ويافنه وبات يام وريشون لتسيون الواقعة في محيط مدينة تل أبيب أعلنت فتح الملاجئ.



كما فتحت مدينتا بئر السبع وعسقلان (جنوب) الملاجئ بعد مخاوف من إطلاق رشقات صاروخية من "الجهاد الإسلامي" ردا على اغتيال قادتها.



ووصفت الصحيفة الوضع الحالي بـ "الهدوء الذي يسبق العاصفة"، مضيفة أن إسرائيل تتوقع إطلاق رشقات صاروخية من قطاع عزة.



وكان الطيران الحربي الإسرائيلي، شن في ساعة مبكرة اليوم، غارات جوية على قطاع غزة، في عملية عسكرية حملت اسم "الدرع والسهم"، قال الجيش الإسرائيلي، إنه تمكن خلالها من اغتيال ثلاثة من القادة العسكريين البارزين لحركة "الجهاد الإسلامي".



وفي ذات الصدد، نعت حركة الجهاد الإسلامي القادة الثلاثة، مؤكدة استشهاد زوجاتهم وعدد من أبنائهم خلال الغارات الإسرائيلية.



من جانبها، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بارتفاع عدد قتلى الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 13، بينهم 4 أطفال و4 سيدات وإصابة 20 آخرين.