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وينسلاند يدين العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة

الثلاثاء 09 مايو 2023 03:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
وينسلاند يدين العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة



غزة/سما/

أدان المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، اليوم الثلاثاء، التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي أدى إلى استشهاد 13 فلسطينيا، بينهم أربعة أطفال، وأربعة نساء.

وقال وينسلاند، في بيان صحفي، "إنه قلق للغاية من التطورات في قطاع غزة، بعد أن شنت إسرائيل عملية عسكرية صباح اليوم".

يشار إلى أن الاحتلال "الإسرائيلي" كان قد استهدف قادة من الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، فجر الثلاثاء، ما أسفر عن استشهاد 13 شخصا بينهم 4 نساء و4 أطفال، حسب تصريحات وزارة الصحة بغزة، فيما هددت الجهاد الإسلامي وجناحها العسكري سرايا القدس، إلى جانب المقاومة الفلسطينية بالرد على جريمة الاحتلال.

#وينسلاند #غزة

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