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قيادي بالجهاد: سرايا القدس وكل قوى المقاومة تعرف واجبها وسترد على العدوان

الثلاثاء 09 مايو 2023 03:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
قيادي بالجهاد: سرايا القدس وكل قوى المقاومة تعرف واجبها وسترد على العدوان



غزة/سما/

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الشيخ نافذ عزام، اليوم الثلاثاء9/5/2023م، أن فلسطين ولاَّدة وسيحمل لواء القادة الذين التحقوا بركب الشهادة فجر هذا اليوم (جهاد غنام، خليل البهتيني، طارق عز الدين)، ألف ألف قائد.

وشدد القيادي عزام في تصريح صحفي، على أن دماء الأطفال والنساء التي سالت في قطاع غزة، ستظل لعنةً تُطارد المحتلين الجبناء، مؤكداً أن العدو واهم إذا كان يعتقد أن اغتيال قادة سرايا القدس والمقاومة سوف يكبح مسيرتها المتواصلة، وجهدها المتفاني والمجبول ببركة هذه الأرض.

كما أكد أن سرايا القدس وكل قوى المقاومة الفلسطينية تعرف واجبها، وسترد على العدوان بكل قوة واقتدار.

وارتكبت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء 9/5/2023 ، جريمة بشعة أدت لاستشهاد 13 شهيداً بينهم 3 أطفال و4 نساء جراء عملية اغتيال جبانة بحق 3 من قادة شهداء سرايا القدس وهم الشهيد القائد الكبير/ جهاد شاكر الغنام - أمين سر المجلس العسكري في سرايا القدس، و الشهيد القائد الكبير/ طارق محمد عز الدين - أحد قيادات حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، و الشهيد القائد الكبير / خليل صلاح البهتيني - عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس.

#سرايا القدس #المقاومة الفلسطينية

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