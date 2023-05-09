مشعل: جريمة اغتيال قادة الجهاد ستلقى الرد الحازم من قوى المقاومة الموحدة

وكالات / سما/

أكد رئيس حركة "حماس" في الخارج خالد مشعل، اليوم الثلاثاء9/5/2023م، ما شهدته غزة العزة في ساعات الفجر الأولى من اغتيال دامٍ بشع لثلة من خيرة أبناء شعبنا، من قادة أشقائنا في الجهاد الإسلامي، جريمة غادرة بحق شعبنا جميعا.

وشدد مشعل خلال تصريح صحفي، على أن هذه الجريمة الغادرة ستلقى الرد الحازم من قوى المقاومة الموحدة، والتي تتجلى وحدتها في أعظم صورها في الميدان.

ودعا رئيس حماس أذرع المقاومة البطلة المنتشرة في كل جغرافيتنا الفلسطينية في الداخل والخارج، إلى أن تكون على أهبة الاستعداد والاستنفار للردّ على العدوان الصهيوني المتواصل دون توقف.