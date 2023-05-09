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عشرات الالاف في غزة ورفح يشيعون جثامين 13 شهيداً وعلى رأسهم قادة سرايا القدس

الثلاثاء 09 مايو 2023 02:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات الالاف في غزة ورفح يشيعون جثامين 13 شهيداً وعلى رأسهم قادة سرايا القدس



غزة / سما/

شيع عشرات الالاف  من أبناء شعبنا في غزة ورفح اليوم الثلاثاء 9/5/2023 ثلة من الشهداء القادة لسرايا القدس وعدد من زوجاتهم وأبنائهم بالإضافة للشهيد الطبيب جمال خصوان وزوجته ونجلهما الأكبر ، وسط غضب جماهيري كبير ومطالبات بالرد على عملية الاغتيال الجبانة التي طالت قادة سرايا القدس وأعضاء مجلسها العسكري .

وكانت قوات الاحتلال ارتكبت فجر اليوم الثلاثاء 9/5/2023 ، جريمة بشعة أدت لاستشهاد 13 شهيداً بينهم 3 أطفال و4 نساء جراء عملية اغتيال جبانة بحق 3 من قادة شهداء سرايا القدس وهم الشهيد القائد الكبير/ جهاد شاكر الغنام - أمين سر المجلس العسكري في سرايا القدس، و الشهيد القائد الكبير/ طارق محمد عز الدين - أحد قيادات حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، و الشهيد القائد الكبير / خليل صلاح البهتيني - عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس.

من جهته قال القيادي في الجهاد الإسلامي ومسؤول مكتبها الاعلامي في قطاع غزة داوود شهاب خلال صلاة الجنازة، أن الرد الفلسطيني على جريمة غزة التي ارتقى على إثرها 13 شهيداً، سيكون موحداً ليفهم العدو مرة أخرى أن محاولاته لتقسيم وحدة المقاومة لن تتحقق.

وقال شهاب في كلمة له خلال تشييع جثامين شهداء العدوان على غزة: نقسم بالله أن نرد على هذا العدوان وأن نواصل القتال، والثبات على طريق الشهداء، والرد على هذه الجريمة سيكون موحداً ليعرف العدو ويفهم الدرس مرة أخرى.

وأضاف شهاب: "عندما يرتقي 13 شهيداً فهذا عدوان يستهدف كل فلسطيني وليس فقط الجهاد الإسلامي.

في رفح شيعت جماهير غفيرة جثمان الشهيد القائد جهاد شاكر الغنام أمين سر المجلس العسكري في سرايا القدس ، وزوجته ، حيث علت أصوات المشيعين بالتكبير ، والترحم على الشهداء الذين أرتقوا غدراً فجر اليوم .

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