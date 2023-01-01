"غالانت" لرؤساء مستوطنات الجنوب: استعدوا لقتال طويل مع غزة

القدس المحتلة/ سما/

تواصل وزير جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يوآف غالانت، اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023، مع رؤساء المستوطنات المحاذية لقطاع غزة، بعد عدوان جيش الاحتلال على قطاع غزة فجر اليوم، وأبلغهم بالسيناريو القادم مع القطاع.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مكتب وزير جيش الاحتلال، قوله إن: جالانت أبلغ رؤساء المستوطنات أنهم "يجب أن يكونوا مستعدين لأي سيناريو، بما في ذلك حملة مطوّلة بمدى واسع من النيران".

وأعلن جيش الاحتلال، إطلاق عملية عسكرية في قطاع غزة تحت اسم "السهم الواقي" بعد اغتيال ثلاثة من قادة سرايا القدس الذراع العسكرية في حركة الجهاد الاسلامي.

واستهدفت العملية أمين سر المجلس العسكري في "سرايا القدس" جهاد غنام (62 عامًا) في منزله بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، كما استهدفت قائد المنطقة الشمالية في "سرايا القدس" خليل البهتيني (44 عامًا)، وعضو المكتب السياسي عن الضفة الغربية والأسير المحرر في صفقة "وفاء الأحرار" عام 2011، طارق عزالدين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أن حصيلة العدوان على مدينتي غزة ورفح، فجر اليوم الثلاثاء، بلغت (13) شهيدا من بينهم (4) أطفال ومثلهم من النساء، و(20) مصابا بجراح مختلفة من بينهم (3) أطفال و(7) نساء، مشيرة إلى أنه لازال عدد من الجرحى حالتهم ما بين حرجة وخطيرة.