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شبكة المنظمات الاهلية تستنكر العدوان على قطاع غزة وتطالب بتدخل دولي

الثلاثاء 09 مايو 2023 02:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
شبكة المنظمات الاهلية تستنكر العدوان على قطاع غزة وتطالب بتدخل دولي



غزة / سما/

استنكرت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية بشدة العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة والذي أسفر عن استشهاد ثلاثة عشر مواطناً معظمهم من الأطفال والنساء، والدمار الكبير الذي لحق بالبيوت والمؤسسات. 

واكدت أن هذا العدوان الجديد الذي ارتكبته حكومة الاحتلال الاسرائيلي اليمينية المتطرفة هو استمراراً لنهجها في ارتكاب الجرائم والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي ومنظومة حقوق الانسان في مختلف المناطق الفلسطينية المحتلة. 

واشارت الشبكة الى أن هذا العدوان الاسرائيلي يترافق مع تدهور كبير في الأوضاع الانسانية والاقتصادية والاجتماعية جراء استمرار الحصار الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ ستة عشرة عاماً وسلسلة الاعتداءات الاسرائيلية. 

وشددت على ضرورة الوحدة الفلسطينية بما يعزز من صمود شعبنا في مواجهة هذا العدوان الاسرائيلي المتجدد. 

وطالبت المجتمع الدولي بالخروج عن صمته تجاه هذه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال والعمل الجاد والعاجل من أجل وقفها وتوفير الحماية الدولية لشعبنا وتوفير مقومات صموده. 

ودعت لبمحاسبة الاحتلال الاسرائيلي على انتهاكاته المتواصلة والجرائم ضد الانسانية التي يرتكبها بحق المدنيين الفلسطينيين. 

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