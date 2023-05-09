الأسير القائد معمر شحرور من طولكرم يدخل عامه الـ22 في سجون الاحتلال

رام الله / سما /

دخل الأسير القائد معمر شحرور من طولكرم، اليوم الثلاثاء، عامه الـ22 في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك منذ اعتقاله عام 2002.

وأوضح نادي الأسير، أن الأسير شحرور تعرض للمطاردة قبل اعتقاله، ولاحقا واجه تحقيقًا قاسيًا وطويلًا استمر أربعة أشهر، وحكم عليه الاحتلال بالسجن المؤبد 29 مرة، و20 عامًا.

ولفت إلى أن شحرور يعتبر من الأسرى الفاعلين في سجون الاحتلال على المستويات كافة، وتمكّن من استكمال دراسته، فحصل مرتين على درجة البكالوريوس، وهو على وشك الحصول على درجة الماجستير.

وخلال سنوات اعتقاله، فقد والديه وشقيقه، وحرمه الاحتلال من وداعهم. ويقبع اليوم في سجن (ريمون).