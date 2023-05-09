  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأسير القائد معمر شحرور من طولكرم يدخل عامه الـ22 في سجون الاحتلال

الثلاثاء 09 مايو 2023 02:06 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

دخل الأسير القائد معمر شحرور من طولكرم، اليوم الثلاثاء، عامه الـ22 في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك منذ اعتقاله عام 2002.

وأوضح نادي الأسير، أن الأسير شحرور تعرض للمطاردة قبل اعتقاله، ولاحقا واجه تحقيقًا قاسيًا وطويلًا استمر أربعة أشهر، وحكم عليه الاحتلال بالسجن المؤبد 29 مرة، و20 عامًا.

ولفت إلى أن شحرور يعتبر من الأسرى الفاعلين في سجون الاحتلال على المستويات كافة، وتمكّن من استكمال دراسته، فحصل مرتين على درجة البكالوريوس، وهو على وشك الحصول على درجة الماجستير.

وخلال سنوات اعتقاله، فقد والديه وشقيقه، وحرمه الاحتلال من وداعهم. ويقبع اليوم في سجن (ريمون).

#معمر شحرور #طولكرم

الأكثر قراءة اليوم

13 شهيدا وعشرون إصابة جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة (صور وفيديو)

هكذا نفذ جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة

من هم قادة الجهاد الإسلامي الذين اغتالهم الاحتلال بغزة؟

يديعوت: ثمة حل واحد لحماس وغزة

"إسرائيل" تنقل رسائل تهديد لحماس والجهاد.. وتدرس هذا الحل لتقليل التوتر..

صحيفة: مصر تتجه لتعليق الوساطة بين حكومة الاحتلال وفصائل المقاومة

سرايا القدس تنعي شهدائها القادة المجاهدين: الغنام والبهتيني وعز الدين

الأخبار الرئيسية

سرايا-1683624596-jpg-1683624596.wm

الغرفة المشتركة للاحتلال : استعدوا لدفع الثمن

20230509120806

اجلاء غير مسبوق للمستوطنين.. "السهم الواقي": فتح الملاجئ بتل أبيب وترقب لرد الفصائل بغزة

أبو حمزة : سنواجه العدوان الإسرائيلي بكل ثبات وإقدام

كابينت

الاعلام العبري: الأزمة بين نتنياهو وبن غفير "انتهت في رفح" والعدوان على غزة له 3 أهداف

photo_2023-05-09_05-03-07

هكذا نفذ جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية