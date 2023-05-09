السفير الأمريكي لدى إسرائيل يترك منصبه

القدس المحتلة / سما /

أبلغ السفير الأمريكي لدى إسرائيل توم نيدس طاقم السفارة صباح اليوم (الثلاثاء) أنه ينوي ترك منصبه في الأسابيع المقبلة.

وأوضح نايديس أنه يخطط للعودة إلى الولايات المتحدة لأسباب شخصية وعائلية ، بعد ما يقرب من عامين قضاهما في إسرائيل بعيدا عن زوجته واطفاله الذين يعيشون في واشنطن.

وقال مسؤول أمريكي كبير إنه خلال زيارة عمل لواشنطن الأسبوع الماضي، أبلغ نيدس وزير الخارجية الأمريكي توني بلينكين ومستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان برغبته في إنهاء منصبه في الصيف.

كما صرح المسؤول الأمريكي أن نيدس أخبر بلينكن وسوليفان أنه يريد العودة إلى الولايات المتحدة لأسباب شخصية بعد أن كان يعيش في إسرائيل منذ ديسمبر 2021 بعيدًا عن زوجته وأطفاله الذين بقوا في الولايات المتحدة.

رحيل نايديس ، سيسمح لإدارة بايدن بتعيين سفير جديد هذا العام ، بشرط موافقة مجلس الشيوخ ، الذي يسيطر عليه الحزب الديمقراطي حاليًا بأغلبية ضئيلة.

تم تعيين نيدس في المنصب في يونيو 2021 بعد أن شغل منصبًا رفيعًا في إدارة بنك "مورغان ستانلي". خلال فترة ولاية الرئيس أوباما الأولى، عمل نيدس كنائب لوزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإدارية في عهد وزيرة الخارجية آنذاك هيلاري كلينتون.