مسؤول إسرائيلي : عملية الاغتيال هدفها "الجهاد" وليس "حماس"

القدس المحتلة / سما /

أكد مسؤول سياسي إسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن عملية الاغتيال في قطاع غزة كان هدفها "الجهاد الإسلامي" وليس "حركة حماس".

وقال بعد جلسة التقييم التي عقدها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "نسعى جاهدين لتحييد حماس والابتعاد عن تصعيد واسع، ولدينا خطط هجومية وبنك أهداف واسع سيستخدم وفق الحاجة".

وأضاف: "نقلنا رسائل لحماس عبر الوسطاء منها سرية وأخرى علنية"، مؤكداً أنه من المستحيل ضمان عدم انضمام حماس للجولة والمؤسسة الأمنية مستعدة لذلك، وفق قوله.

وأكد المسؤول الإسرائيلي أن هناك اتصالات مع الوسطاء، لكنهم لا يلهثون خلف البحث عن الهدوء. وفق قوله.