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بهدف الاستيلاء عليها: مستوطنون ينصبون خياما على أراضي قرية الجبعة في بيت لحم

الثلاثاء 09 مايو 2023 11:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

نصب مستوطنون، اليوم الثلاثاء، خياما على أراضٍ شاسعة في قرية الجبعة جنوب غرب بيت لحم. 

وأفاد رئيس مجلس قروي الجبعة ذياب مشاعلة ، بأن أعدادا كبيرا من المستوطنين وتحت حماية قوات الاحتلال اقتحموا المنطقة الغربية للقرية والمحاذية للحاجز العسكري، ونصبوا خياما في منطقة "الخور" وعلى مساحات شاسعة، تعود لمواطنين من القرية. 

وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار حسن بريجية لــــ"وفا"، إن هذا الإجراء التعسفي يؤكد نية المستوطنين الاستيلاء على تلك الأراضي، التي تقدر بمئات الدونمات، وتهدف إلى توسيع حدود مستوطنة "بيت عايم" من تجمع مستوطنة "غوش عصيون". 

وأفاد مراسلنا، بأن مئات المستوطنين يقتحمون في هذه الأثناء الأراضي التي نصب عليها الخيام، وآخرين يتم نقلهم عبر حافلات إلى المنطقة.

#مستوطنون #بيت لحم #قرية الجبعة

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