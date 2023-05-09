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الكيلة توعز بتزويد الصحة بغزة بمستلزمات طبية

الثلاثاء 09 مايو 2023 10:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكيلة توعز بتزويد الصحة بغزة بمستلزمات طبية



رام الله / سما /

أوعزت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، بتزويد مستودعات الصحة في قطاع غزة بكميات إضافية من الأدوية والمواد والمستهلكات الطبية، لتجنب حدوث أي نقص فيها.

وقالت الكيلة في بيان لها: "إن إفلات دولة الاحتلال من المساءلة الدولية في جرائم عديدة سابقة يدفعها للاستمرار في مسلسل الجرائم واستهداف المدنيين والأطفال والنساء".

وتابعت: "العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يستلزم تضافر الجهود للحفاظ على القطاع الصحي في غزة، للاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين حتى في أحلك الظروف".

وخلف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فجر اليوم 13 شهيداً و20 مصاباً بينهم بحالات خطيرة.

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