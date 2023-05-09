  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الخارجية المصرية" تدين التصعيد الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية

الثلاثاء 09 مايو 2023 10:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية المصرية" تدين التصعيد الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية



غزة/ سما /

أدانت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء، التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ممثلاً في قيام القوات الإسرائيلية بقصف قطاع غزة مما أسفر عن 13 ضحية و20 مصاباً حتى الآن، من ضمنهم مدنيين من النساء والأطفال، واقتحام مجموعة من المستوطنين للمسجد الأقصى صباح اليوم تحت حماية القوات الإسرائيلية، بالإضافة إلى استمرار الاقتحامات للمدن الفلسطينية وآخرها نابلس.

وأكدت الوزارة في بيان لها، على رفض مصر الكامل لمثل تلك الاعتداءات التي تتنافى مع قواعد القانون الدولي وأحكام الشرعية الدولية.

وشددت على أن تلك الاعتداءات تؤجج الوضع بشكل قد يخرج عن السيطرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقوض من جهود تحقيق التهدئة وخفض التوتر في إطار ما تم التوصل إليه من تفاهمات في اجتماعي شرم الشيخ والعقبة بهدف تهيئة المناخ الملائم لإعادة تحريك مسار عملية السلام.

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت: ثمة حل واحد لحماس وغزة

هكذا نفذ جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة

"إسرائيل" تنقل رسائل تهديد لحماس والجهاد.. وتدرس هذا الحل لتقليل التوتر..

سرايا القدس تنعي شهدائها القادة المجاهدين: الغنام والبهتيني وعز الدين

الاقتصاد بغزة تعلن زيادة وزن ربطة الخبز ابتداءً من السبت القادم

"سلطة النقد" الفلسطينية تتحدث عن مقدمي خدمات العملات المشفرة وشركة "تكنو اليت" بغزة...

الاقتصاد بغزة تحذر المواطنين من شركة وهمية

الأخبار الرئيسية

كابينت

الاعلام العبري: الأزمة بين نتنياهو وبن غفير "انتهت في رفح" والعدوان على غزة له 3 أهداف

photo_2023-05-09_05-03-07

هكذا نفذ جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة

photo_2023-05-09_00-15-15

13 شهيدا وعشرون إصابة جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة (صور وفيديو)

photo_2023-05-09_04-13-49

من هم قادة الجهاد الإسلامي الذين اغتالهم الاحتلال بغزة؟

المدلل (1)

الجهاد الإسلامي: المقاومة ستبدأ من حيث انتهت المعارك السابقة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية