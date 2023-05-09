عناوين الصحف الفلسطينية

رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الثلاثاء، خبر اعتقال قوات الاحتلال 20 مواطنًا من الضفة، واقتحام عدد من المستوطنين مقام يوسف، واعتداء على المزارعين في قريوت وجالود.

كما عنونت الصحف اقتحام قوات القمع التابعة لإدارة مصلحة السجون قسمي "5" و"7" في سجن ريمون، ونقل ثلاثة أسرى إلى التحقيق والعزل.

وفيما يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة:

- الاحتلال يعتقل 20 مواطنا من الضفة ويجرف مشتلا في حزما

- الرئيس يستقبل الأسيرين المحررين كريم وماهر يونس وعائلة القائد مروان البرغوثي وبطريرك أنطاكيا وسائر المشرق اللسريان الأرثوذكس

- قوات القمع تقتحم "ريمون" وتنقل الأسرى سعدات وغلمة وحناتشة إلى التحقيق والعزل

- "التربية": إعادة الحسومات كافة الأسبوع المقبل بعد أن تأخرت لأسباب فنية

- "الصحة": نتابع ازدياد حالات الالتهابات المعوية في نابلس وشبكات المياه خالية من الملوثات

- مهرجان جماهيري في الذكرى الـ21 لاعتقال القائد مروان البرغوثي

- اشتية: الزيارات الدولية التضامنية الداعمة والمؤيدة مهمة لشعبنا وقضيتنا

- مجلس الوزراء يعتمد خطة لإحياء ذكرى النكبة الـ75

- الجامعة العربية تحيي ذكرى النكبة ويوم الأسير

- الرجوب: رئيس "الفيفا" يصل فلسطين الأحد المقبل

- المفتي: التحريض في المساجد يجانب الصواب وبعيد عن رسالة الوحدة وتأليف القلوب

الأيام:

­- مستوطنون يقتحمون مجددًا مقام يوسف ويعتدون على مزارعين في قريوت وجالود

- الرئيس يستقبل المحررين كريم وماهر يونس وعائلة الأسير البرغوثي

- إخضاع الشيخ صبري للتحقيق في سجن المسكوبية والإفراج عنه بشروط

- "التربية": الحكومة ملتزمة بالاتفاقيات الموقعة مع المعلمين

- مجلس الوزراء يعتمد خطة لإحياء الذكرى الـ75 للنكبة

- الاتحاد الأوروبي يلغي حفل استقبال لتجنب بن غفير

- رام الله: مهرجان جماهيري في الذكرى الـ21 لاعتقال القائد مروان البرغوثي

- إسرائيل تسعى لعقد اجتماع لما يسمى "منتدى النقب" الشهر المقبل

القدس:

- الحكومة تعتمد خطة لإحياء ذكرى النكبة وتشكل لجنة حوار مجتمعية

- إغلاق طرق وحملة مداهمات واعتقالات

- في حوار مع "القدس": هادي عمرو: أتواصل مع الفلسطينيين ونلتزم بإعادة فتح القنصلية في القدس

- تحذيرات من خطورة دخول "مسيرة الأعلام" الإسرائيلية الإحياء العربية في القدس

- تقرير للأمم المتحدة: الاحتلال قتل 94 فلسطينيا واعتقل العشرات منذ بداية العام.. المستوطنون قطعوا أكثر من 440 شجرة زيتون خلال أسبوعين

- 685 مليون شيكل للاستيطان ومليارات للمدارس الدينية اليهودية

- الاتحاد الأوروبي يلغي حفلا بسفارته في إسرائيل بسبب مشاركة "بن غفير"