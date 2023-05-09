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فتح: العدوان على شعبنا في قطاع غزّة يجعلنا أكثر تمسكًا بحقوقنا وإصرارا على دحر الاحتلال

الثلاثاء 09 مايو 2023 08:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فتح: العدوان على شعبنا في قطاع غزّة يجعلنا أكثر تمسكًا بحقوقنا وإصرارا على دحر الاحتلال



رام الله / سما /

أكّدت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ "فتح"، أنّ المجزرة النكراء التي ارتكبها الاحتلال، فجر اليوم، في قطاع غزّة، لن تجعل شعبنا إلا أكثر تمسّكًا بحقوقه الوطنيّة المشروعة، وإصرارا على دحر هذا الاحتلال المجرم.

وأضافت حركة "فتح"، في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، اليوم الثلاثاء، أنّ حكومة الاحتلال التي لم تجد إلا الإرهاب وسيلةً لتدارك أزماتها الداخليّة؛ تتحمّل المسؤوليّة الكاملة عن هذه الجريمة النكراء.

وأكدت أن شعبنا سيبقى صامدا على أرض وطنه متمسكا بحقوقه الوطنية ومدافعا عنها مهما كانت التضحيات.

ودعت حركة "فتح" المجتمع الدولي إلى التدخُّل الفوريّ لمحاكمة هذا الاحتلال على كل جرائمه التي ارتكبها بحق شعبنا.

#الاحتلال #فتح #غزة

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