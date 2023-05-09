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الاحتلال يعتقل 3 شبان من رام الله

الثلاثاء 09 مايو 2023 08:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، شابين من قرية المغير شمال شرق رام الله، واحتجزت سبعة آخرين لعدة ساعات، فيما اعتقلت شابا من عارورة شمالا.

وأفادت مصادر محلية ، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المغير فجر اليوم وداهمت عدة منازل واعتقلت الشابين عبد الرحمن عبد الباسط أبو عليا، وعبود نايف أبو عليا.

كما احتجزت سبعة شبان لعدة ساعات قبل أن تفرج عنهم لاحقا، بعد مداهمة منازلهم، وهم: عبيدة جلال النعسان، محمد عاطف أبو عليا، وسيم احمد النعسان، محمد خالد النعسان، أديب حمد الله النعسان، محمد أحمد أبو عليا، وأحمد عبد الفتاح أبو نعيم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال في ساعة متأخرة من مساء أمس، الشاب مصطفى عمر صالح من قرية عارورة شمال رام الله، خلاله مروره عبر حاجز عطارة العسكري شمال المدينة.

#الاحتلال #رام الله

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