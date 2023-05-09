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مصادر : قادة السرايا كانوا سيسافرون اليوم إلى الخارج

الثلاثاء 09 مايو 2023 08:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر : قادة السرايا كانوا سيسافرون اليوم إلى الخارج



غزة/ سما /

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، فجر الثلاثاء، أن قادة سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، الذين تم اغتيالهم فجرًا من قبل الجيش الإسرائيلي، كانوا يتجهزون للسفر برفقة وفد من المكتب السياسي للحركة، إلى خارج قطاع غزة.

وقالت المصادر لـ "القدس" ، إن اغتيال قادة الجهاد تم في وقت كان سيتوجه فيه أعضاء المكتب السياسي للحركة إلى القاهرة ومنها للخارج لعقد لقاءات داخلية وخارجية.

وبحسب المصادر، فإن قادة السرايا الذين تم اغتيالهم كانوا سيتوجهون مع وفد قادة الجهاد إلى مصر التي أبلغتهم أمس أنه بامكانهم السفر من القاهرة إلى خارجها.

وبينت المصادر، أن قادة السرايا كانوا متخفيين منذ فترة عن الأنظار وبعد تلقي الإذن بالتجهز للسفر توجهوا لعائلاتهم لوداعهم قبل أن يتم قصفهم داخل منازلهم فجرًا.

وأدى القصف الإسرائيلي على القطاع لاستشهاد 12 مواطنًا بينهم 3 من قادة سرايا القدس هم جهاد غنام وخليل البهتيني وطارق عزالدين.

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