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قوات الاحتلال تحاصر احد المنازل في البلدة القديمة في مدينة نابلس

الثلاثاء 09 مايو 2023 08:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تحاصر احد المنازل في البلدة القديمة في مدينة نابلس



رام الله / سما /

 اقتحمت قوات الاحتلال الخاصة صباح اليوم الثلاثاء البلدة القديمة في مدينة نابلس.

وقالت مصادر محلية، انه سمع دوي انفجار في البلدة القديمة تزامنا مع اقتحام قوات الاحتلال للمدينة.

وأضافت بأن قوات خاصة تابعه للاحتلال تسللت للبلدة القديمة، حيث دوت صافرات الانذار في البلدة القديمة والتي تطلق عادة لانذار المواطنين بوجود قوات الاحتلال.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية الى البلدة القديمة، بعد سماع دوي انفجار في المكان.

وقالت المصادر ان قوات الاحتلال تحاصر منزل في حارة الياسمينة في البلدة.

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