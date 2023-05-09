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حالة الطقس: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة

الثلاثاء 09 مايو 2023 08:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة



رام الله / سما /

 توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، غائما جزئيا إلى صاف ربيعيا لطيفا ومعتدلا ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا إلى بارد خاصة في المناطق الجبلية، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو غدا الأربعاء، غائمًا جزئيًا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والخميس، يكون الجو غائمًا جزئيًا حارا نسبيا إلى حار وجافا يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة، يكون الجو صافيا بوجه عام حارا نسبيا الى حار وجافا، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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