تعليق الدوام في الأونروا وجامعات بغزة

غزة/سما/

علقت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وجامعات قطاع غزة اليوم الثلاثاء (9-5-2023) الدوام المدرسي والأكاديمي والإداري نظرًا للظروف الراهنة عقب جريمة الاحتلال البشعة بحق كوكبة من قادة سرايا القدس وبعض أبنائهم.

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا": "نظراً للظروف الحالية وحفاظاً على سلامة الطلاب والموظفين يتم تعليق الدراسة وإغلاق المدارس ومركزي تدريب غزة وخان يونس اليوم الثلاثاء 9/5/2023".

أما الجامعة الإسلامية أعلنت تعليق الدوام الإداري والأكاديمي اليوم الثلاثاء الموافق 9/5/2024 في فروعها بغزة والوسطى والجنوب، نظرا للأوضاع الأمنية السائدة في قطاع غزة، وحفاظا على سلامة العاملين والطلبة

وفي السياق ذاته قررت جامعة الأزهر بغزة تعليق الدوام الأكاديمي والإداري اليوم الثلاثاء، نظرًا للظروف الراهنة في القطاع.

وأعلنت جامعة غزة تعليق الدوام الإداري والاكاديمي، إذ جاء في إعلان جامعة غزة: "نظرا للأوضاع الأمنية السائدة في قطاع غزة، وحفاظا على سلامة الطلبة والعاملين بالجامعة تعلن جامعة غزة عن تعليق الدوام الإداري والأكاديمي اليوم الثلاثاء الموافق 9/5/2024 في فروعها بغزة والشمال والجنوب".