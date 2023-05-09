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كتائب القسام تزف قادة سرايا القدس

الثلاثاء 09 مايو 2023 05:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كتائب القسام تزف قادة سرايا القدس



غزة/سما/

زفت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الشهداء القادة في سرايا القدس: جهاد شاكر الغنام، وخليل صلاح البهتيني، وطارق محمد عز الدين، الذين ارتقوا جرّاء العدوان الصهيوني الغادر على قطاع غزّة.

وقالت الكتائب في بيان صحفي فجر اليوم الثلاثاء:"بكل آيات العز والفخار نزف الشهداء الذين ارتقوا جراء العدوان على قطاع غزة، وعلى رأسهم الشهداء القادة في سرايا القدس جهاد الغنام وخليل البهتيني وطارق عز الدين، وإن دماء أبناء شعبنا ومجاهدينا ستكون نوراً يضيء طريق التحرير وناراً تحرق المعتدين".

#كتائب القسام

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