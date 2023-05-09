بن غفير وسموتريتش يحتفيان بالعدوان الغادر على قطاع غزة

غزة/سما/

علق كل من وزير الأمن القومي للاحتلال إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلائيل سموتريتش، على العدوان الإسرائيلي الغادر على قطاع غزة.

وقال بن غفير في تغريدة على "تويتر": "حان الوقت الآن"

وأضاف: "أهنئ نتنياهو على النشاط الاستباقي في غزة، هذه بداية جيدة، آن الأوان لتغيير السياسة تجاه غزة".

من جهته قال وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش: "بالوقت والزمان المناسبين.. شكرا للجيش وقوات الأمن على التنفيذ ولرئيس الوزراء وقوات الأمن على الصدارة"، وفق تعبيره.

وقصفت قوات الاحتلال فجر الثلاثاء بشكل مفاجئ عدة أهداف في القطاع، من بينها شقة سكنية في مدينة غزة، وبيت سكني في مدينة رفح جنوب القطاع، وعدد من المواقع العسكري للمقاومة في غزة وجنوب ووسط القطاع