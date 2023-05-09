هنية: العدو أخطأ في تقديراته وسيدفع ثمن جريمته

غزة/سما/

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حمـاس، إسماعيــل هنية أن، "اغتيال القادة بعملية غادرة لن يجلب الأمن للمحتل بل المزيد من المــقاومــة.

وأضاف في تصريح صحفي ان "العدو أخطأ في تقديراته وسيدفع ثمن جريمته، والمـــقاومــة وحدها ستحدد الطريقة التي تؤلم العدو الغادر".

ونعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، فجر اليوم، شهدائها القادة المجاهدين، الذين ارتقوا جراء عملية اغتيال صهيونية جبانة فجر اليوم.

والشهداء هم: " الشهيد القائد الكبير/ جهاد شاكر الغنام - أمين سر المجلس العسكري في سرايا القدس.

والشهيد القائد الكبير/ خليل صلاح البهتيني - عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس.



والشهيد القائد الكبير/ طارق محمد عزالدين - أحد قادة العمل العسكري بسرايا القدس في الضفة الغربية.

وقالت السرايا في بيان مقتضب : "إننا إذ ننعى شهدائنا القادة ومعهم زوجاتهم المجاهدات وعدد من أبناءهم، لنؤكد أن دماء الشهداء ستزيد من عزمنا، ولن نغادر مواقعنا، وستبقى المقاومة مستمرة بإذن الله.