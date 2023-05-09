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"حماس" تحمل الاحتلال تداعيات عدوانه على غزة

الثلاثاء 09 مايو 2023 05:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"حماس" تحمل الاحتلال تداعيات عدوانه على غزة



غزة/سما/

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية "ثلة من شهداء قيادات المقاومة في قطاع غزة الذين ارتقوا الليلة جراء العدوان الصهيوني الغادر".

وحمل الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، في تصريح مقتضب الاحتلال الإسرائيلي تداعيات عدوانه على القطاع، مشدداً على أن المقاومة ستواصل الدفاع عن الشعب الفلسطيني ومقدساته.

وقال قاسم: "الاحتلال واهم إن ظن أن هذه الجرائم الإجرامية يمكن أن توقف نضالنا المشروع ضد احتلاله وعدوانه"، لافتا إلى أن "الاحتلال يصعد من عدوانه على قطاع غزة ويستهدف الآمنين في بيوتهم".

#حماس

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